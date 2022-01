Recensione Monster Hunter Rise PC: un porting bestiale! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo Nintendo Switch, Monster Hunter Rise è sbarcato anche sul mercato PC e siamo pronti a dire la nostra su questa versione in questa Recensione Da qualche giorno Capcom ha reso disponibile la versione PC di Monster Hunter Rise su Steam e in questa Recensione, analizzeremo la qualità di questo porting. Per quanto riguarda gli aspetti principali del gioco, ne abbiamo già parlato nella Recensione per la versione Switch che vi consigliamo di recuperare per conoscere il titolo a 360 gradi. Nello specifico, analizzeremo le differenze principali tra la versione PC e quella Nintendo per evidenziare i miglioramenti ottenuti grazie a un hardware più performante. Partiamo con le specifiche Prima di entrare nel vivo della ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo Nintendo Switch,è sbarcato anche sul mercato PC e siamo pronti a dire la nostra su questa versione in questaDa qualche giorno Capcom ha reso disponibile la versione PC disu Steam e in questa, analizzeremo la qualità di questo. Per quanto riguarda gli aspetti principali del gioco, ne abbiamo già parlato nellaper la versione Switch che vi consigliamo di recuperare per conoscere il titolo a 360 gradi. Nello specifico, analizzeremo le differenze principali tra la versione PC e quella Nintendo per evidenziare i miglioramenti ottenuti grazie a un hardware più performante. Partiamo con le specifiche Prima di entrare nel vivo della ...

GamingToday4 : Monster Hunter Rise: la recensione della versione PC - metallus_it : Magnum: La nostra recensione di 'The Monster Roars' - er_dubmike : Monster Energy ultra NEGRO cioè nero in spagnolo Recensione senza volto perché non sono presentabile. - infoitscienza : Monster Hunter Rise | Recensione PC – Caccia senza limiti - infoitscienza : Monster Hunter Rise Recensione: Kamura è più bella su PC in 4K -