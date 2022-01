Pagelle Bologna-Napoli 0-2 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ledi0-2 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventiduesima giornata di. Azzurri in vantaggio nel primo tempo col gol di Lozano, che riesce a scavalcare il muro bolognese, servito da Elmas. Al Dall’Ara gli emiliano provano nella ripresa a reagire, ma c’è il raddoppio ancora una volta di Lozano che chiude ogni discorso. Di seguito iai protagonisti della partita. La squadra di Spalletti continua quindi il suo percorso, e approfitta anche della sconfitta del Milan per avvicinarsi al secondo posto.che invece, rimane tredicesimo.(3-4-2-1): Skorupski 6; Soumaoro 5.5, Binks 6, Theate 5; De Silvestri 6, Svanberg ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/22:Napoli Ledei protagonisti del match trae Napoli, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Fabian Ruiz al termine ...Napoli, leLe pagelle di Bologna-Napoli 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022.Meret 6,5 - Un paio di interventi non impossibili nel primo tempo, poca gestione dal basso e nella ripresa forse ancora meno perché il Bologna raramente si fa vedere nell'area azzurra. Di Lorenzo 6 - ...