No, David Bowie non ha predetto i gattini sui social (Di lunedì 17 gennaio 2022) Negli ultimi giorni sono stati pubblicati alcuni contenuti online che riportavano la notizia secondo cui David Bowie avrebbe predetto il futuro di Internet parlando di «video di cani e gatti adorabili». Il tema è diventato ??particolarmente virale poiché negli scorsi giorni ricadevano gli anniversari della nascita e della morte dell’artista, 8 gennaio 1947 – 10 gennaio 2016. Al centro della nostra verifica è finito in particolare un filmato dal titolo David Bowie Predicts the Impact of the Internet on Newsnight (1999) che, secondo alcuni utenti, immortalerebbe lo spezzone di un’intervista rilasciata da Bowie nel 1999. Il video dura complessivamente 2 minuti e 15 secondi e mostra due uomini, un intervistato e un intervistatore, confrontarsi sul futuro di Internet. ... Leggi su facta.news (Di lunedì 17 gennaio 2022) Negli ultimi giorni sono stati pubblicati alcuni contenuti online che riportavano la notizia secondo cuiavrebbeil futuro di Internet parlando di «video di cani e gatti adorabili». Il tema è diventato ??particolarmente virale poiché negli scorsi giorni ricadevano gli anniversari della nascita e della morte dell’artista, 8 gennaio 1947 – 10 gennaio 2016. Al centro della nostra verifica è finito in particolare un filmato dal titoloPredicts the Impact of the Internet on Newsnight (1999) che, secondo alcuni utenti, immortalerebbe lo spezzone di un’intervista rilasciata danel 1999. Il video dura complessivamente 2 minuti e 15 secondi e mostra due uomini, un intervistato e un intervistatore, confrontarsi sul futuro di Internet. ...

Advertising

RaiCultura : Il #10gennaio 2016 muore David #Bowie. In questa gallery abbiamo voluto ricordare il Duca Bianco in alcune tappe fo… - blankaut : In uk negli anni 2000 Bowie è l'artista che ha venduto più vinili. A seguire i Beatles. - cherrylipvs : ma stiamo scherzando io ho appena trovato una cover di morrissey e David bowie di cosmic dances dei trex è oscena m… - FactaNews : Che cosa succede quando un video parodia viene scambiato per il video reale? Un esempio in questo articolo - felipefelipeth : alternando entre david bowie e obituary -