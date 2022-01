Nella seconda stagione di LOL con Corrado Guzzanti anche Maccio Capatonda e Diana Del Bufalo: quando arrivano i primi due episodi (Di lunedì 17 gennaio 2022) La prima edizione di Lol, chi ride è fuori è stata una rivelazione. Forse per l’originalità dell’idea, forse perché da tempo mancava un programma comico o forse perché è stato un format facile da riprendere anche in altri ambienti. Da segnalare una versione fatta su Twitch con protagonisti molti streamer della piattaforma e con giudice lo stesso Fedez. Ora Amazon si prepara al bis. Il 24 febbraio arriverà su Prime Video la seconda edizione del programma e i nomi dei concorrenti sono già stati svelati: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Per i giudici invece è stato confermato Fedez, questa volta però sarà affiancato da Frank ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) La prima edizione di Lol, chi ride è fuori è stata una rivelazione. Forse per l’originalità dell’idea, forse perché da tempo mancava un programma comico o forse perché è stato un format facile da riprenderein altri ambienti. Da segnalare una versione fatta su Twitch con protagonisti molti streamer della piattaforma e con giudice lo stesso Fedez. Ora Amazon si prepara al bis. Il 24 febbraio arriverà su Prime Video laedizione del programma e i nomi dei concorrenti sono già stati svelati: Virginia Raffaele,Del, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Per i giudici invece è stato confermato Fedez, questa volta però sarà affiancato da Frank ...

