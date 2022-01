Navalny, non rimpiango di essere tornato in Russia (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'oppositore russo in carcere Alexey Navalny afferma di non rimpiangere di essere tornato in Russia, dove un anno fa è stato arrestato al suo arrivo a Mosca dalla Germania, dove era stato curato per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'oppositore russo in carcere Alexeyafferma di non rimpiangere diin, dove un anno fa è stato arrestato al suo arrivo a Mosca dalla Germania, dove era stato curato per ...

