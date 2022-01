Napoli-Salernitana, biglietti in vendita: tutti i prezzi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiI biglietti per la gara di Campionato Napoli-Salernitana, che si disputerà il 23 gennaio 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sono posti in vendita a partire dalle ore 11.00 di lunedì 17 gennaio 2022. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente, che prevede un numero massimo di 5.000 spettatori. Al fine di consentire l’accesso al settore di preferenza, sarà garantita un’equa distribuzione della capienza nei singoli settori. Questi i settori acquistabili e i prezzi: Tribuna Posillipo € 100,00 Distinti € 45,00 Curve anello superiore € 25,00 Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta. Non sarà consentito il cambio utilizzatore. L’acquisto potrà avvenire solo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIper la gara di Campionato, che si disputerà il 23 gennaio 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona disono posti ina partire dalle ore 11.00 di lunedì 17 gennaio 2022. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente, che prevede un numero massimo di 5.000 spettatori. Al fine di consentire l’accesso al settore di preferenza, sarà garantita un’equa distribuzione della capienza nei singoli settori. Questi i settori acquistabili e i: Tribuna Posillipo € 100,00 Distinti € 45,00 Curve anello superiore € 25,00 Non sono previstia tariffa ridotta. Non sarà consentito il cambio utilizzatore. L’acquisto potrà avvenire solo ...

