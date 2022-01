MotoGP, Marc Marquez dopo i test: “Felice di essere tornato in pista” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 2021 non è stato il suo anno migliore, per usare un eufemismo, ma Marc Marquez è pronto a tornare al top. L’iberico, dopo il lungo stop causato dalla diplopia, è tornato in pista in quel di Portimao per testare le condizioni del suo occhio. Ieri, l’iberico, in Portogallo, è salito in sella a una RC213V-S (moto sportiva) per capire se potrà essere da subito protagonista del prossimo Mondiale; con i test pre-campionato della MotoGP, fissati per il 5 e 6 febbraio a Sepang (Malesia). Le sue parole riportate dall’ANSA: “Mi sento molto Felice, prima di tutto per essere tornato in pista e anche perché abbiamo potuto confermare le sensazioni che ho avuto già giorni fa su ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 2021 non è stato il suo anno migliore, per usare un eufemismo, maè pronto a tornare al top. L’iberico,il lungo stop causato dalla diplopia, èinin quel di Portimao perare le condizioni del suo occhio. Ieri, l’iberico, in Portogallo, è salito in sella a una RC213V-S (moto sportiva) per capire se potràda subito protagonista del prossimo Mondiale; con ipre-campionato della, fissati per il 5 e 6 febbraio a Sepang (Malesia). Le sue parole riportate dall’ANSA: “Mi sento molto, prima di tutto perine anche perché abbiamo potuto confermare le sensazioni che ho avuto già giorni fa su ...

Advertising

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA MOTOGP MARC MARQUEZ PARTECIPERA' AI TEST DI SEPANG. AVEVA SALTATO LE ULTIME DUE GARE DEL 2021 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - automotorinews : ?? È una piuma o Marc #Marquez? #MotoGP - infoitsport : MotoGP, ufficiale: Marc Marquez pronto per il test in Malesia - infoitsport : MotoGP, Zanetti su Marquez: “Marc è già a livelli molto alti” - newsfresche : RT @Gazzetta_it: Marc Marquez: 'Che sollievo in pista: vista ok, punto ai test di Sepang' -