Meghan Markle e principe Harry | la scorta è solo una scusa per non tornare a Londra?

(Di lunedì 17 gennaio 2022) A furia di cose inaudite, ce le sta facendo sentire tutte. L’ultima crociata del– e di sua moglie– è contro il Governo di Sua Maestà. Nello specifico, il Ministero degli Interni. Reo di aver rifiutato di dargli ladella Polizia, condizione indispensabile per poterin Gran Bretagna. Anche se, ha fatto sapere, è disposta a pagarla. Peccato che, alla luce delle problematiche esposte dai legali del Duca di Sussex, tutta questa storia suona tanto come una. Un capriccio impossibile da accontentare. E quindi giustificazione perfetta per evitare il viaggio da Los Angeles acone i bambini, Archie e Lilibet, per il Giubileo di Elisabetta II. Che a giugno festeggia i 70 anni di ...

Ma una protezione adeguata per la famiglia Sussex ha un prezzo elevatissimo Il principe Harry etornano in tribunale contro il Regno Unito. Questa volta, però, i tabloid britannici non ...Da quando ha sposato il principe Harry disi parla ovunque, ma pochi conoscono un particolare: qual è il suo titolo di studio? Bella e affascinante,ha incantato il mondo intero dal primo istante in cui è apparsa ...Ecco perché la richiesta di una scorta della polizia è solo la scusa del principe Harry e di Meghan Markle per non tornare a Londra ...«Sua Maestà di certo non cederà alle sue richieste» riporta una fonte sul Sun. E sebbene si sia offerto di pagare per le guardie del corpo della polizia, gli addetti ai lavori insistono che il Met non ...