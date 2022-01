"Ma il green pass serve anche per lavorare?": scatta la multa e la chiusura del locale (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Non sono vaccinato e non ho nessun green pass: ma perché serve anche per lavorare?". La domanda (invero abbastanza singolare) è stata rivolta dagli agenti di polizia di Assisi da un parrucchiere di Bastia... Leggi su europa.today (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Non sono vaccinato e non ho nessun: ma perchéper?". La domanda (invero abbastanza singolare) è stata rivolta dagli agenti di polizia di Assisi da un parrucchiere di Bastia...

Advertising

NicolaPorro : ?? Quelli di #AmnestyInternational sono dei cattivi #novax? No. Eppure lanciano un allarme sul green pass ?? - AlexBazzaro : Il vaccino non blocca il contagio. Ormai è palese. Quindi il green pass che segrega i non vaccinati è del tutto inu… - ladyonorato : Green pass e vaccini obbligatori: anche Amnesty International lancia sos di libertà per l’Italia - Aries9221 : RT @CarlaKaky: L'ITALIA COME LA GRECIA Morti di freddo a causa del super green pass.... Da ex attivista M5S non posso far altro che dire:… - DavPoggi : RT @DavPoggi: “Il Green pass si può sostituire con l’autocertificazione”. Gli avvocati spiegano perché: -