Luca Argentero | cosa fa quando non è sul set? La sua “vita segreta”

Advertising

RadioItalia : Ma che tenerezza!???? In occasione della prima puntata di #DocNelleTueMani2 , Cristina Marino e la piccola Nina Spe… - mammaraffy : Stefano Fresi dedica 'Sexy Tango' a Luca Argentero - Canzone Segreta 12/... - Gambas81218568 : D'accordo ed è pure falso...poi si crede figo...vi ricordate Argentero Luca anni fa???Ecco lui era un figo ma non s… - marixdmt00 : RT @DocNelleTueMani: È raro che un personaggio ti insegni qualcosa nella vita, ma Doc lo sta facendo” Il segreto di DOC svelato da Luca Arg… - marzia_bernardi : RT @DocNelleTueMani: È raro che un personaggio ti insegni qualcosa nella vita, ma Doc lo sta facendo” Il segreto di DOC svelato da Luca Arg… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Ascolti d'altri tempi per la fiction di Rai 1 "Doc - Nelle tue mani", ma i personaggi sono tagliati con l'accetta, si abbandona ogni realismo e qualcuno recita proprio male. E' un bell'esercizio, per ...Eppure, la nuova serie della fiction con(lui è bravo&buono), tornata su Rai1, ha debuttato con ascolti d'altri tempi, 7 milioni di spettatori, 30 per cento di share. Saranno le ...Luca Argentero è uno degli attori più apprezzati della tv italiana ma cosa fa quando non è sul set di un successo? Scopriamolo. La scorsa settimana è tornato in onda con la prima puntata della seconda ...Si toccherà infatti un tema fortemente attuale, il Covid, e si cercherà di mostrare cos'è accaduto in questi mesi negli ospedali. Doc nelle tue mani : il dottor Fanti di Luca Argentero dovrà prendere ...