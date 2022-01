LIVE Sonego-Querrey, Australian Open 2022 in DIRETTA 1-2: buon inizio al servizio dell’americano (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Bel rovescio lungolinea dell’americano. 2-2 Ottima prima carica di Sonego, che tiene un game complicato. A-40 Querrey spara il rovescio fuori di molto. 40-40 Doppio fallo ancora per il piemontese. 40-30 Doppio fallo per Sonego, disturbato molto dalla zona di ombra e luce in campo. 40-15 Ottima chiusura a rete dell’azzurro. 30-0 Querrey affossa la risposta. 15-0 Ace di Sonego. 1-2 Querrey tiene ancora comodamente il servizio. 40-0 Fuori di poco il passante di rovescio dell’azzurro. 30-0 Lungo il dritto di Sonego in risposta. 1-1 servizio e dritto dell’azzurro, che chiude il game. 40-30 Prima vincente dell’azzurro. 30-30 Esce di poco il ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Bel rovescio lungolinea. 2-2 Ottima prima carica di, che tiene un game complicato. A-40spara il rovescio fuori di molto. 40-40 Doppio fallo ancora per il piemontese. 40-30 Doppio fallo per, disturbato molto dalla zona di ombra e luce in campo. 40-15 Ottima chiusura a rete dell’azzurro. 30-0affossa la risposta. 15-0 Ace di. 1-2tiene ancora comodamente il. 40-0 Fuori di poco il passante di rovescio dell’azzurro. 30-0 Lungo il dritto diin risposta. 1-1e dritto dell’azzurro, che chiude il game. 40-30 Prima vincente dell’azzurro. 30-30 Esce di poco il ...

