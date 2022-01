LIVE Sonego-Querrey 7-5 6-3 3-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: c’è lotta nel terzo set (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Splendida smorzata di Sonego. 30-15 Lungo il passante di rovescio del piemontese. 30-0 Servizio vincente di Sonego. 3-3 Querrey si salva ancora e si resta in parità. A-40 Prima vincente di Querrey. 40-40 Dritto vincente di Sonego. A-40 Servizio e volée di rovescio per l’americano. 40-40 Querrey si salva con la prima. 30-40 CHE RISPOSTA DI Sonego! Palla break per l’azzurro. 30-30 Di poco fuori il passante di Sonego. 15-30 Pessima volée di rovescio di Querrey. 15-15 Fantastico dritto di Querrey. 15-0 Pallonetto di Sonego. 3-2 Game a zero anche per Sonego. 40-0 Querrey sbaglia la ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Splendida smorzata di. 30-15 Lungo il passante di rovescio del piemontese. 30-0 Servizio vincente di. 3-3si salva ancora e si resta in parità. A-40 Prima vincente di. 40-40 Dritto vincente di. A-40 Servizio e volée di rovescio per l’americano. 40-40si salva con la prima. 30-40 CHE RISPOSTA DI! Palla break per l’azzurro. 30-30 Di poco fuori il passante di. 15-30 Pessima volée di rovescio di. 15-15 Fantastico dritto di. 15-0 Pallonetto di. 3-2 Game a zero anche per. 40-0sbaglia la ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sonego-Querrey 7-5 6-3 Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro conquista anche il 2°set - #Sonego-Querrey… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Querrey 7-5 4-3 primo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Querrey #primo… - zazoomblog : LIVE Sonego-Querrey 7-5 Australian Open 2022 in DIRETTA: il piemontese vince il primo set - #Sonego-Querrey… - Eurosport_IT : Italiani in campo in questo momento: ???? Caruso ???? Fognini ???? Paolini ???? Sonego Segui i match LIVE su… - infoitsport : LIVE Sonego-Querrey, Australian Open 2022 in DIRETTA 2-3: buon inizio al servizio dell'americano -