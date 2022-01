LIVE Berrettini-Nakashima | Australian Open 2022 in DIRETTA | Svitolina avanti di un set contro Ferro! A seguire l’azzurro

(Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.45 Dominio assoluto di Elinache vince il primo set per 6 giochi a 1 in poco più di mezz’ora, chiudendo al terzo tentativo. 01.15 Iniziato ora il match tra Fiona Ferro ed Elina, che precede quello delsulla Margaret Court Arena ed apre la sessione alle ore 11 locali ovvero l’1 italiana. 01.14 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Matteoe Brandon, valida per primo turno del torneo singolare maschile deglidi Melbourne (Australia). Margaret Court ArenaDall’1.00 F. Ferro-E.15 B.-M. ...

Advertising

darksa0irse : Aspettando questo match di Matteo Berrettini sapendo che posso vedere solo il live score - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Doveva essere Fognini-Kyrgios, invece l'australiano ha dato forfait. In campo al suo posto Daniel Al… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Eurosport; in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in DIRETTAscritta su OA Sport.- ...LA DIRETTADI- NAKASHIMA (2° MATCH DALL'1.00) LA DIRETTADI SONEGO - QUERREY (4° MATCH DALL'1.00) LA DIRETTADI FOGNINI - GRIEKSPOOR (4° MATCH DALL'1.00, NON PRIMA DELLE 6.00) LA ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chi è Brandon Nakashima? - Il programma del match tra Matteo Berrettini e Brandon Nakashima - Come cambia il tabellone di Matteo Berrettini senza Novak Djoko ...Matteo Berrettini affronterà Brandon Nakashima nel primo turno degli Australian Open 2022, primo Slam della stagione di tennis che va in scena sul cemento di Melbourne. Il romano incrocerà lo statunit ...