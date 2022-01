Le scuole come hub vaccinali, in Calabria 10 mila dosi in pochi giorni (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Diecimila bimbi calabresi vaccinati in 5 giorni di campagna regionale nelle scuole". È questo il bilancio da cui emerge il dato al termine della seconda tranche di Open vax school days della Regione Calabria. Va ribadito - sottolinea la regione in una nota -: in appena 5 giorni. Che poi non sarebbero neppure 5 giorni perché le ore dedicate all'attività sono state in media 5 a giornata (quindi 25 in totale). Buttandola puramente sulla matematica sarebbero 400 vaccini l'ora. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Diecibimbi calabresi vaccinati in 5di campagna regionale nelle". È questo il bilancio da cui emerge il dato al termine della seconda tranche di Open vax school days della Regione. Va ribadito - sottolinea la regione in una nota -: in appena 5. Che poi non sarebbero neppure 5perché le ore dedicate all'attività sono state in media 5 a giornata (quindi 25 in totale). Buttandola puramente sulla matematica sarebbero 400 vaccini l'ora. L'articolo .

