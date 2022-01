Lapo Elkann: "Un killer della camorra mi ha cambiato la vita. Scudetto? Spero lo vinca il Napoli" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lapo Elkann, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, ha raccontato alcuni particolari della sua esperienza in un carcere a Napoli e svelato il suo nuovo stille di vita in Portogallo.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 17 gennaio 2022), in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, ha raccontato alcuni particolarisua esperienza in un carcere ae svelato il suo nuovo stille diin Portogallo....

Advertising

Pall_Gonfiato : #LapoElkann ha raccontato in un'intervista la sua nuova vita - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - 'Mi manca molto' il post più triste di Lapo Elkann commuove tutti - Il Tempo - alfo_lanzieri : L'intervista di oggi a Lapo Elkann (su Il Giornale), molto bella, insegna che una persona è tante cose e che il pre… - zazoomblog : Lapo Elkann: «Vivo in Portogallo da perfetto sconosciuto. Un baby killer della camorra cambiò la mia vita» -… - napolista : Lapo Elkann: «Vivo in Portogallo da perfetto sconosciuto. Un baby killer della camorra cambiò la mia vita» Al Gior… -