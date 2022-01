Inter, ceduto Satriano: il comunicato ufficiale (Di lunedì 17 gennaio 2022) . L’attaccante uruguaiano si trasferisce in Ligue 1 Martin Satriano vola in Francia. L’attaccante uruguaiano, infatti, si trasferisce in prestito dall’Inter al Brest. Questo il comunicato del club nerazzurro: «FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Martín Satriano al Brest, squadra che milita nella Ligue1. L’attaccante uruguaiano classe 2001, che in questa stagione ha collezionato 4 presenze in Serie A, si trasferisce a titolo temporaneo nel club francese fino al 30 giugno 2022». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) . L’attaccante uruguaiano si trasferisce in Ligue 1 Martinvola in Francia. L’attaccante uruguaiano, infatti, si trasferisce in prestito dall’al Brest. Questo ildel club nerazzurro: «FCnazionale Milano comunica il trasferimento di Martínal Brest, squadra che milita nella Ligue1. L’attaccante uruguaiano classe 2001, che in questa stagione ha collezionato 4 presenze in Serie A, si trasferisce a titolo temporaneo nel club francese fino al 30 giugno 2022». L'articolo proviene da Calcio News 24.

