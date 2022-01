Incendio devasta la baraccopoli di Napoli, terrore nella notte (Di lunedì 17 gennaio 2022) Scoppia Incendio nella notte a Napoli. Ad andare in fiamme la baraccopoli di via Duca degli Abruzzi, alle spalle di via Marina frequentata da senzatetto e soprattutto da immigrati provenienti dall’Africa. Incendio nella notte a Napoli Sul posto sono giunti i pompieri per domare le fiamme e gli agenti di Polizia per le indagini del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Scoppia. Ad andare in fiamme ladi via Duca degli Abruzzi, alle spalle di via Marina frequentata da senzatetto e soprattutto da immigrati provenienti dall’Africa.Sul posto sono giunti i pompieri per domare le fiamme e gli agenti di Polizia per le indagini del L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

SaintGiovese : RT @arpepe1860: Il 24 luglio 2021, nel #Montiferru - in #Sardegna - un vasto incendio devasta 20.000 ettari di lecceti e oliveti. Scopri co… - wineoneway : RT @arpepe1860: Il 24 luglio 2021, nel #Montiferru - in #Sardegna - un vasto incendio devasta 20.000 ettari di lecceti e oliveti. Scopri co… - missaglia_sara : RT @arpepe1860: Il 24 luglio 2021, nel #Montiferru - in #Sardegna - un vasto incendio devasta 20.000 ettari di lecceti e oliveti. Scopri co… - arpepe1860 : Il 24 luglio 2021, nel #Montiferru - in #Sardegna - un vasto incendio devasta 20.000 ettari di lecceti e oliveti. S… - ilbisa1 : Massiccio incendio devasta un impianto chimico del New Jersey - Video -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio devasta Sassoferrato, incendio devasta due appartamenti nel centro storico Due persone sono rimaste ferite nella serata di giovedì 13 gennaio in seguito all'incendio scoppiato presso un appartamento posto nel centro storico di Sassoferrato. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le ore 19.00 in via Fratelli Rosselli, dove padre e figlio ...

San Marcellino: come salvò la città di Ancona da un incendio San Marcellino di Ancona, vescovo . Ancona - Ancona 556. Parla di lui san Gregorio Magno. E' nominato vescovo di Ancona nel 550 . Quando un violento incendio devasta la città , gli abitanti, letteralmente terrorizzati, invocano l'aiuto del loro amato vescovo. Marcellino, pur essendo paralizzato, si fa trasportare nel luogo dove le fiamme divampano ...

Bevilacqua. Incendio devasta villa, anziano si salva La Nuova Ferrara Incendio distrugge la cucina di un appartamento ORISTANO. Paura forse no, ma la preoccupazione è stata tanta, quando ieri pomeriggio prima il fumo, poi le fiamme hanno spaventato i residenti di una palazzina di via Toniolo. Attorno alle 16 un incen ...

Fiamme nella notte ad Acquarica: il fuoco devasta una motopala Misterioso incendio nella notte ad Acquarica, nel territorio del comune di Presicce-Acquarica: attorno a mezzanotte, il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase è intervenuto per le ...

Due persone sono rimaste ferite nella serata di giovedì 13 gennaio in seguito all'scoppiato presso un appartamento posto nel centro storico di Sassoferrato. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le ore 19.00 in via Fratelli Rosselli, dove padre e figlio ...San Marcellino di Ancona, vescovo . Ancona - Ancona 556. Parla di lui san Gregorio Magno. E' nominato vescovo di Ancona nel 550 . Quando un violentola città , gli abitanti, letteralmente terrorizzati, invocano l'aiuto del loro amato vescovo. Marcellino, pur essendo paralizzato, si fa trasportare nel luogo dove le fiamme divampano ...ORISTANO. Paura forse no, ma la preoccupazione è stata tanta, quando ieri pomeriggio prima il fumo, poi le fiamme hanno spaventato i residenti di una palazzina di via Toniolo. Attorno alle 16 un incen ...Misterioso incendio nella notte ad Acquarica, nel territorio del comune di Presicce-Acquarica: attorno a mezzanotte, il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase è intervenuto per le ...