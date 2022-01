Il Tar boccia ordinanza del comune di Agrigento: si torna in classe (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il presidente del Tar della Sicilia ha accolto l'istanza cautelare presentata contro l'ordinanza (numero 9 del 14 gennaio scorso) del sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, che aveva disposto una nuova chiusura dal 15 gennaio e fino al 24 gennaio delle attività didattiche in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il presidente del Tar della Sicilia ha accolto l'istanza cautelare presentata contro l'(numero 9 del 14 gennaio scorso) del sindaco di, Francesco Micciché, che aveva disposto una nuova chiusura dal 15 gennaio e fino al 24 gennaio delle attività didattiche in presenza. L'articolo .

