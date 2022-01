Highlights Atalanta-Inter 0-0 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ildeglie delle azioni salienti, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di. Al Gewiss Stadium di Bergamo bella partita, viva, tecnica e con grandi occasioni da una parte e dall’altra. Grandi occasioni per i padroni di casa e anche per gli ospiti con Handanovic protagonista, occasioni clamorose anche per D’Ambrosio e Dzeko. Un punto per parte. I diritti tv sono di proprietà di Dazn e LegaA, pertanto vi proponiamo glinei link ai canali ufficiali su Youtube. LE PAGELLE IL CANALE YOUTUBE DELLA LEGA DIA IL CANALE YOUTUBE DI DAZN SportFace.

... con glidi tutte le partite e il commento degli addetti ai lavori. Alla conduzione ... Toni misurati e giudizi di buon senso, con le interviste ai protagonisti del posticipo trae ...I due attacchi più in forma del campionato non trovano la via del goal e portano a casa un punto a testa. Protagonisti i due numeri uno Musso e ...Atalanta-Inter: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...Sono stati Juan Musso e Samir Handanovic i grandi protagonisti di Atalanta-Inter. Lo 0-0 finale del Gewiss Stadium è figlio delle loro splendide parate, e di qualche errore sotto porta come quello com ...