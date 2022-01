Gf Vip, la madre di Gianmaria sbotta e lancia una frecciata a Belen (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, c'è stata una sorpresa per Gianmaria Antinolfi: l'incontro con la mamma Esmeralda Vetromile. Scopriamo insieme che lavoro fa e cosa c'entra con Belen Rodriguez. Gianmaria Antinolfi è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del reality show. L'imprenditore napoletano, dopo aver salutato la fidanzata Greta, ha cercato di riconquistare l'ex Soleil. Poi una storia con Sophie e baci appassionati con Federica Calemme. Nei giorni scorsi il gieffino partenopeo ha fatto trapelare tutto il suo disagio perché la storia d'amore con la modella non funziona. Sua madre è entrata nella Casa più spiata d'Italia per confortarlo. Esmeralda Vetromile, madre di Gianmaria, è campana. È nata Napoli, città dove vive, e ha circa 55 anni. Si diploma in un ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, c'è stata una sorpresa perAntinolfi: l'incontro con la mamma Esmeralda Vetromile. Scopriamo insieme che lavoro fa e cosa c'entra conRodriguez.Antinolfi è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del reality show. L'imprenditore napoletano, dopo aver salutato la fidanzata Greta, ha cercato di riconquistare l'ex Soleil. Poi una storia con Sophie e baci appassionati con Federica Calemme. Nei giorni scorsi il gieffino partenopeo ha fatto trapelare tutto il suo disagio perché la storia d'amore con la modella non funziona. Suaè entrata nella Casa più spiata d'Italia per confortarlo. Esmeralda Vetromile,di, è campana. È nata Napoli, città dove vive, e ha circa 55 anni. Si diploma in un ...

