GF Vip, Delia Duran: “Io e Alex Belli a letto con un’altra donna” (Di lunedì 17 gennaio 2022) La confessione piccante dell’attrice e modella venezuelana, tra le new entry del reality show. A poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip 2021, stavolta in qualità di concorrente, Delia Duran si è lasciata andare a confidenze intime e assai piccanti. La modella e attrice venezuelana ha confessato a Manila Nazzaro di aver avuto Leggi su omgossip.myblog (Di lunedì 17 gennaio 2022) La confessione piccante dell’attrice e modella venezuelana, tra le new entry del reality show. A poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip 2021, stavolta in qualità di concorrente,si è lasciata andare a confidenze intime e assai piccanti. La modella e attrice venezuelana ha confessato a Manila Nazzaro di aver avuto

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, Delia Duran crolla nella notte: confessione choc – VIDEO - infoitcultura : GF Vip, Delia Duran: 'Io e Alex Belli a letto con un'altra donna' - infoitcultura : Delia parla del rapporto tra Alex e Soleil: 'Per me è tradimento' - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : Alex Belli 'Delia Duran e Soleil Sorge? Le amo'/ Gf Vip 'L'unica connessa con me è…' - infoitcultura : Gf Vip, Delia esce allo scoperto: 'l'abbiamo fatto con un'altra donna' -