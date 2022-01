Genova | mancano i professori e la preside chiede ai genitori di insegnare | ' Dateci una mano'

Advertising

Troppi professori assenti tra malattia, congedi, contagi da Covid o figli in quarantena all'istituto comprensivo di Bogliasco, Pieve e Sori (). La preside Enrica Montobbio però non si arrende alla chiusura per mancanza d'insegnanti. Prima tenta con le supplenze, graduatorie esaurite, infine si rivolge direttamente ai genitori ...Altri scenari erano inimmaginabili, ma non per questole soluzioni; ciò che manca, spesso, ...e Savona. L'area 'infetta' è stata circoscritta. A quanto ammontano i danni al comparto? '...Troppi professori assenti tra malattia, congedi, contagi da Covid o figli in quarantena all'istituto comprensivo di Bogliasco, Pieve e Sori ...Quarantene, positività al Covid, malattie e congedi parentali hanno messo l’ istituto comprensivo di Bogliasco, Pieve e Sori (Genova), in difficoltà, privandolo degli insegnanti. La preside Enrica Mon ...