Diffidati Bologna-Napoli, azzurri a rischio squalifica in vista della Salernitana (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono tre i Diffidati prima di Bologna-Napoli per quanto riguarda gli azzurri, ma solo in due di fatto sono a rischio squalifica in vista della prossima partita che i partenopei giocheranno, in un derby tutto campano, contro la Salernitana: si tratta infatti di Diego Demme e Amir Rrahmani, ai quali si aggiunge Zambo Anguissa che però è in Coppa d’Africa. Spalletti si augura dunque che il centrocampista tedesco e il centrale kosovaro non vengano ammoniti al Dall’Ara. PROGRAMMA e TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono tre iprima diper quanto riguarda gli, ma solo in due di fatto sono ainprossima partita che i partenopei giocheranno, in un derby tutto campano, contro la: si tratta infatti di Diego Demme e Amir Rrahmani, ai quali si aggiunge Zambo Anguissa che però è in Coppa d’Africa. Spalletti si augura dunque che il centrocampista tedesco e il centrale kosovaro non vengano ammoniti al Dall’Ara. PROGRAMMA e TELECRONISTI SportFace.

