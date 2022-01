Covid, riscossa Calabria su vaccini. Occhiuto: “Primi per incremento su obiettivi” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Sono contento perché la Calabria è generalmente segnalata come ultima in tutte le classifiche. Invece, da quando il generale Figliuolo ha dato gli obiettivi per le vaccinazioni anti-Covid, noi siamo riusciti ad essere la prima Regione d’Italia per l’incremento più consistente rispetto a questi target. E’ una riscossa”. Lo spiega il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che intervistato dall’Adnkronos Salute non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti. “La Calabria si segnala come una Regione di eccellenza”, sottolinea. Questo è stato possibile “grazie alla responsabilità dei calabresi – evidenzia – ma anche alla circostanza che, da commissario della Sanità, ho detto chiaramente ai commissari delle aziende sanitarie che li ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Sono contento perché laè generalmente segnalata come ultima in tutte le classifiche. Invece, da quando il generale Figliuolo ha dato gliper le vaccinazioni anti-, noi siamo riusciti ad essere la prima Regione d’Italia per l’più consistente rispetto a questi target. E’ una”. Lo spiega il presidente della Regione, Roberto, che intervistato dall’Adnkronos Salute non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti. “Lasi segnala come una Regione di eccellenza”, sottolinea. Questo è stato possibile “grazie alla responsabilità dei calabresi – evidenzia – ma anche alla circostanza che, da commissario della Sanità, ho detto chiaramente ai commissari delle aziende sanitarie che li ...

