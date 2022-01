Campagna vaccinale anti-covid in Abruzzo, in campo 17 hub vaccinali attivi, 70 spoke fissi e mobili (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'Aquila - Aumento degli slot disponibili sulla piattaforma di prenotazione, open day e open night riservati a bambini e over 50, team mobili dislocati sul territorio. La Regione potenzia ulteriormente l’organizzazione della Campagna vaccinale, con un’attenzione particolare ai più piccoli e agli over 50 non ancora in regola con l’obbligo vaccinale che scatterà nei prossimi giorni. “La nostra rete – commenta l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì – si è rivelata vincente, come riconosciuto in questi giorni anche dal generale Saverio Pirro, delegato della Struttura commissariale nazionale, che ha evidenziato come l’Abruzzo abbia superato di gran lunga i target di somministrazione fissati dal generale Figliuolo: la scorsa settimana la media è stata di 12600 inoculazioni giornaliere, con un consistente e ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'Aquila - Aumento degli slot disponibili sulla piattaforma di prenotazione, open day e open night riservati a bambini e over 50, teamdislocati sul territorio. La Regione potenzia ulteriormente l’organizzazione della, con un’attenzione particolare ai più piccoli e agli over 50 non ancora in regola con l’obbligoche scatterà nei prossimi giorni. “La nostra rete – commenta l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì – si è rivelata vincente, come riconosciuto in questi giorni anche dal generale Saverio Pirro, delegato della Struttura commissariale nazionale, che ha evidenziato come l’abbia superato di gran lunga i target di somministrazione fissati dal generale Figliuolo: la scorsa settimana la media è stata di 12600 inoculazioni giornaliere, con un consistente e ...

Tg3web : Procede a ritmo serrato la campagna vaccinale ed è boom di prime somministrazioni. Per i più giovani domenica di op… - BentivogliMarco : La campagna vaccinale é l'iniziativa che é stata gestita meglio dal Governo Draghi. Andamento Pnrr, riforme(?) si… - EasyInve : Se non avessimo i dati degli occupati avremmo risolto il problema della disoccupazione. O senza i dati della campag… - molt67 : @Massimo36966910 @Magropaolo1952 @Alessan42745900 @mircoDmirco Come fai a dire che ha funzionato? La polio era in d… - FrancescoR345 : RT @Comune_Bastione: ??FINGEVA DI VACCINARE I NOVAX E POI LI VACCINAVA DAVVERO: PREMIATO L'INFERMIERE! Scoperto l'inganno a fin di bene, il… -