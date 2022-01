Assegno unico per i figli, al via le domande ma fino a marzo restano detrazioni e assegni. Ai percettori di rdc verrà decurtato (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si cambia registro nelle politiche a sostegno delle famiglie. Con il nuovo anno è scattato l’Assegno unico universale, la nuova misura del governo Draghi che diventerà operativa a marzo. E’ destinato alle famiglie con figli fino a 21 anni e sostituirà tutte le detrazioni precedenti come bonus nascite e bebè, oltre agli assegni per il nucleo familiare (Anf), che resteranno in vigore fino alla fine di febbraio. Da questo mese è possibile fare domanda per percepire l’Assegno che avrà un importo variabile in base al proprio Isee e al numero di figli. Ma come fare esattamente per beneficiare della nuova misura? E qual è la finestra temporale in cui muoversi per passare dagli Anf all’Assegno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si cambia registro nelle politiche a sostegno delle famiglie. Con il nuovo anno è scattato l’universale, la nuova misura del governo Draghi che diventerà operativa a. E’ destinato alle famiglie cona 21 anni e sostituirà tutte leprecedenti come bonus nascite e bebè, oltre agliper il nucleo familiare (Anf), che resteranno in vigorealla fine di febbraio. Da questo mese è possibile fare domanda per percepire l’che avrà un importo variabile in base al proprio Isee e al numero di. Ma come fare esattamente per beneficiare della nuova misura? E qual è la finestra temporale in cui muoversi per passare dagli Anf all’...

