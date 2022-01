Agata Scuto di ‘Chi l’ha Visto?’, la verità viene a galla: “Strangolata e bruciata”. Scattano le manette (Di lunedì 17 gennaio 2022) Caso ?Agata Scuto, svolta nelle indagini sulla 22enne scomparsa 10 anni fa: arrestato Rosario Palermo, l'ex convivente della madre della giovane, con l'accusa di omicidio: «Ha cercato di ottenere la conferma del suo falso alibi». L'uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Acireale per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Agata Scuto, la giovane scomparsa di casa il 4 giugno del 2012, il cui corpo non è stato mai trovato. Nei confronti dell'uomo è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania su richiesta della Procura distrettuale etnea. Rosario Palermo, l'ex convivente della madre della giovane scomparsa, «aveva instaurato un rapporto particolare con la ragazza», accusa la Procura di Catania, «fornito false notizie sui suoi spostamenti» ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 17 gennaio 2022) Caso ?, svolta nelle indagini sulla 22enne scomparsa 10 anni fa: arrestato Rosario Palermo, l'ex convivente della madre della giovane, con l'accusa di omicidio: «Ha cercato di ottenere la conferma del suo falso alibi». L'uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Acireale per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di, la giovane scomparsa di casa il 4 giugno del 2012, il cui corpo non è stato mai trovato. Nei confronti dell'uomo è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania su richiesta della Procura distrettuale etnea. Rosario Palermo, l'ex convivente della madre della giovane scomparsa, «aveva instaurato un rapporto particolare con la ragazza», accusa la Procura di Catania, «fornito false notizie sui suoi spostamenti» ...

Agenzia_Ansa : Un 60nne è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Acireale per l'omicidio e l'occultamento del cadavere… - ilcirotano : Il presunto assassino di Agata Scuto ha confessato il delitto parlando tra sé - - boborobo88 : #chilhavisto Un arresto per l'omicidio di Agata Scuto: svolta nel cold case di Catania - ziaarsenico : RT @chilhavistorai3: Agata Scuto, la procura di #Catania: Arrestato temeva “che corpo venisse trovato in un casolare a Pachino e che si acc… - ziaarsenico : RT @Mamox__: Ho appena sentito che è andato in galera l’ex convivente della mamma di Agata Scuto, lo ricordate quel brav’uomo che minacciav… -