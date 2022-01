Verifica dei requisiti per la frequenza in presenza per gli alunni delle classi di scuola Secondaria di I grado in cui sono stati accertati casi positivi: esempio di circolare (Di domenica 16 gennaio 2022) Come esplicitato nella citata circolare ministeriale, nel caso in una classe fossero accertati due casi positivi, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si prevede l'attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e si applica la misura sanitaria dell' Auto-sorveglianza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 16 gennaio 2022) Come esplicitato nella citataministeriale, nel caso in una classe fosserodue, per gliche abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si prevede l'attività didattica in, con l’obbligo di indossare disdi protezionevie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e si applica la misura sanitaria dell' Auto-sorveglianza. L'articolo .

