Pallamano femminile, Serie A 2021-2022: vittorie per Mestrino, Cassa Rurale Pontinia ed Ac Life Style Erice (Di domenica 16 gennaio 2022) Nella giornata di ieri ripresa la Serie A femminile 2021-2022 per quanto riguarda la Pallamano femminile. Tre partite hanno contraddistinto la dodicesima giornata della regular season con gli acuti di Alì Best Espresso Mestrino, Cassa Rurale Pontinia ed Ac Life Style Erice. Iniziamo da quest’ultima, la più serrata della giornata. La vittoria dell’Ac Life Style Erice è stata messa in discussione nel secondo tempo con un’incredibile rimonta da parte delle Guerriere Malo che hanno chiuso a soli due punti dalle avversarie (21-19). Più netti gli altri successi per Cassa Rurale ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Nella giornata di ieri ripresa laper quanto riguarda la. Tre partite hanno contraddistinto la dodicesima giornata della regular season con gli acuti di Alì Best Espressoed Ac. Iniziamo da quest’ultima, la più serrata della giornata. La vittoria dell’Acè stata messa in discussione nel secondo tempo con un’incredibile rimonta da parte delle Guerriere Malo che hanno chiuso a soli due punti dalle avversarie (21-19). Più netti gli altri successi per...

