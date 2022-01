Osimhen in maschera e baffetti: Black Panther è pronto – FOTO (Di domenica 16 gennaio 2022) Victor Osimhen è pronto a rientrare in campo, il nigeriano sarà convocato con per Bologna-Napoli, anche se non giocherà titolare. Il tecnico Luciano Spalletti finalmente recupera il suo bomber, quello che non ha potuto schierare da Inter-Napoli del 21 novembre 2021. L’operazione allo zigomo e il Covid 19 hanno frenato Osimhen che ha dovuto rinunciare pure alla Coppa d’Africa. Dopo l’ultimo controllo Osimhen è ritornato di nuovo a disposizione del tecnico ed anche il professor Tartaro ha dato l’ok per il rientro in campo. Dovrà portare una maschera protettiva, quella che il nigeriano sfoggia su una FOTO che ha pubblicato sui social network. Osimhen: voglia di Napoli Osimhen, molto attivo su twitter, tanto da prendersi anche qualche tirata d’orecchi, ha ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 gennaio 2022) Victora rientrare in campo, il nigeriano sarà convocato con per Bologna-Napoli, anche se non giocherà titolare. Il tecnico Luciano Spalletti finalmente recupera il suo bomber, quello che non ha potuto schierare da Inter-Napoli del 21 novembre 2021. L’operazione allo zigomo e il Covid 19 hanno frenatoche ha dovuto rinunciare pure alla Coppa d’Africa. Dopo l’ultimo controlloè ritornato di nuovo a disposizione del tecnico ed anche il professor Tartaro ha dato l’ok per il rientro in campo. Dovrà portare unaprotettiva, quella che il nigeriano sfoggia su unache ha pubblicato sui social network.: voglia di Napoli, molto attivo su twitter, tanto da prendersi anche qualche tirata d’orecchi, ha ...

