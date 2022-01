Max-Verstappen- | il pilota va Ko a Le Mans

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il campione di Formula 1 Max-- si è ritirato dalla 24 ore virtuale di Ledopo essere stato in vantaggio. La star della Red Bull Racing è stato vittima di un incidente dopo quasi sette ore. La partenza è avvenuta nell’ultima chicane subito dopo che Maxaveva doppiato una vettura GTE. Il fuoriclasse della Formula 1 è finito nella barriera della pista con il suoLMP del team Redline causando così la fine prematura. Nessuno si aspettava che il probabile vincitore della gara di Leandasse al tappeto e abbandonasse la gara virtuale. Hill: “Cambiare Abu Dhabi? Sarebbe dannoso per la F1” Max--: che cosa è successo? L’uscita di Maxa Leè stato particolarmente amaro: l’Olandese era in ...

Advertising

automotorinews : ?? Gedda, quando in Arabia Saudita Esteban #Ocon si mise a lottare corpo a corpo con Max #Verstappen e Lewis… - CammyysAndd : RT @joyricc: • Daniel Ricciardo e Max Verstappen - suricczada : RT @joyricc: • Daniel Ricciardo e Max Verstappen - wingslewis : RT @joyricc: • Daniel Ricciardo e Max Verstappen - AlessandroI13 : @redbullracing Damon hill, toto wolff gridano che hamilton è stato derubato..... Voi sbattetegli in faccia che a si… -

Ultime Notizie dalla rete : Max Verstappen

Raggiungere il livello diè impresa molto difficile, è lampante. E forse la Red Bull ha chiesto troppo prima a Pierre Gasly e poi ad Alex Albon, messi alla guida di una vettura pensata e realizzata per esaltare ...Dai 'Paperoni'e Lewis Hamilton ai meno pagati rookie del 2021. Ecco la classifica degli stipendi dei piloti di Formula 1 che vedremo in pista in questa stagione di Redazione MOW L a stagione sta per ...Il Mondiale di Formula Uno 2022 non partirà che a marzo, ma l'attesa, lo si può tranquillamente affermare, è già spasmodica. Non solo perchè entreremo nella nuova era della massima serie del motorspor ...È stato campione del mondo di Formula 1, e ora invita il Circus a non prendere decisioni che danneggerebbero Lewis Hamilton in persona. Anche Damon Hill si espone sulle indagini in corso da parte dell ...