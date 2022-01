Letta avverte | Berlusconi per il Quirinale? Si entra in un vicolo cieco

(Di domenica 16 gennaio 2022) “In questo Parlamento nessuno ha la maggioranza, dobbiamo trovare un’intesa su un presidente istituzionale, super partes e sulla prosecuzione della legislatura per affrontare Covid, Pnrr e il drammatico caro energetico che impatta sulle bollette. Sbaglia il centrodestra perché è evidente che la candidatura diè un: cerchiamo questo nome, cerchiamolo insieme”. Lo ha detto il segretario del Pd Enricoal Tg3. Draghi al? “Non è il momento di fare i nomi, il nome dovremo deciderlo con i nostri alleati e il centrodestra. Oggi diciamo che Draghi gioca un ruolo fondamentale per il Paese e va tutelato”, ha aggiunto. E l’ipotesi del Mattarella bis? “Non è il momento di parlare di nomi, serve prima un accordo tra le forze politiche per un patto di legislatura, poi daremo i ...

Avvenire

E l'ipotesi del Mattarella bis? 'Non è il momento di parlare di nomi, serve prima un accordo tra le forze politiche per un patto di legislatura, poi daremo i nomi', rispondeIl leader della Lega Matteo Salviniche "dopo decenni di nomi proposti o imposti dalla ... "Enrico- dice uno dei più stretti collaboratori del leader azzurro - , consiglia la scheda ...Draghi al Quirinale? “Non è il momento di fare i nomi, il nome dovremo deciderlo con i nostri alleati e il centrodestra. Oggi diciamo che Draghi gioca un ruolo fondamentale per il Paese e va tutelato” ...Quei commenti a sorpresa (ma non troppo) dei quotidiani Libero e Giornale su Gianni Letta e Quirinale. I Graffi di Damato Più Silvio Berlusconi rimane in gara per la successione a Sergio Mattarella, p ...