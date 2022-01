In calo contagi e vittime, sale il tasso di positività. La curva sta rallentando, ma il picco di contagi deve ancora arrivare (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 149.512 i nuovi casi di Covid in Italia, oggi domenica 16 gennaio. Ieri erano stati 180.426. sale a 8.706.915 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 248 (ieri 308), per un totale di 141.104 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 6.016.954 e 79.207 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 120.609). Gli attuali positivi risultano essere in tutto 2.548.857, pari a +78.010 rispetto a ieri (+72.019 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 927.846. Il tasso di positività sale al 16,1%; ieri era 14,48%. Sono 1.691 i pazienti in terapia intensiva, 14 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 128. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 149.512 i nuovi casi di Covid in Italia, oggi domenica 16 gennaio. Ieri erano stati 180.426.a 8.706.915 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 248 (ieri 308), per un totale di 141.104da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 6.016.954 e 79.207 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 120.609). Gli attuali positivi risultano essere in tutto 2.548.857, pari a +78.010 rispetto a ieri (+72.019 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 927.846. Ildial 16,1%; ieri era 14,48%. Sono 1.691 i pazienti in terapia intensiva, 14 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 128. I ...

