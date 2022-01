I draghi esistono: scoperto fossile – ma di quello marino (Di domenica 16 gennaio 2022) Un enorme fossile di drago marino, risalente a 180 milioni di anni fa, è stato scoperto in Inghilterra. Si tratta del fossile più grande e completo del suo genere mai ritrovato nel Regno Unito. Lungo più di dieci metri, questo mostro nuotava nell’antico mare del Nord al tempo dei dinosauri. Un vero e proprio drago? Com’è possibile? Il fossile di drago marino scoperto in Inghilterra (captured) – curiosauro.itIl più grande fossile di drago marino mai scoperto nel Regno Unito Il drago marino si nascondeva sotto forma di fossile nella riserva naturale di Rutland Water, in Gran Bretagna. E gli inglesi sono ovviamente impazziti. Non è il mostro di Loch Ness, e non è neppure un drago come ... Leggi su curiosauro (Di domenica 16 gennaio 2022) Un enormedi drago, risalente a 180 milioni di anni fa, è statoin Inghilterra. Si tratta delpiù grande e completo del suo genere mai ritrovato nel Regno Unito. Lungo più di dieci metri, questo mostro nuotava nell’antico mare del Nord al tempo dei dinosauri. Un vero e proprio drago? Com’è possibile? Ildi dragoin Inghilterra (captured) – curiosauro.itIl più grandedi dragomainel Regno Unito Il dragosi nascondeva sotto forma dinella riserva naturale di Rutland Water, in Gran Bretagna. E gli inglesi sono ovviamente impazziti. Non è il mostro di Loch Ness, e non è neppure un drago come ...

