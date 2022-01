Green pass, Amnesty Internation lancia un allarme (Di domenica 16 gennaio 2022) In difesa dei diritti umani nel tempo dell’emergenza pandemica scende in campo anche Amnesty International, un movimento globale che da molti anni si batte per la tutela della libertà, della giustizia sociale e la salvaguardia della dignità umana in tutto il mondo. È importante evidenziare che Amnesty International lanciò una campagna dal titolo campagna “100 Day Countdown: 2 miliardi di vaccini ora!” per chiedere agli Stati e alle aziende farmaceutiche di garantire un accesso equo ai vaccini Covid-19 in modo che almeno il 40% delle persone nei paesi a basso e medio reddito potesse essere vaccinato entro la fine del 2021, ma Amnesty International non sostiene i mandati di vaccinazione obbligatoria generalizzati ed esorta gli stati a considerare qualsiasi requisito di vaccinazione ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 16 gennaio 2022) In difesa dei diritti umani nel tempo dell’emergenza pandemica scende in campo ancheal, un movimento globale che da molti anni si batte per la tutela della libertà, della giustizia sociale e la salvaguardia della dignità umana in tutto il mondo. È importante evidenziare cheal lanciò una campagna dal titolo campagna “100 Day Countdown: 2 miliardi di vaccini ora!” per chiedere agli Stati e alle aziende farmaceutiche di garantire un accesso equo ai vaccini Covid-19 in modo che almeno il 40% delle persone nei paesi a basso e medio reddito potesse essere vaccinato entro la fine del 2021, maal non sostiene i mandati di vaccinazione obbligatoria generalizzati ed esorta gli stati a considerare qualsiasi requisito di vaccinazione ...

