GFVip, Sonia Bruganelli: «Fossi in Soleil uscirei dalla casa e mi farei una storia con Alex Belli»

Sonia Bruganelli interviene nello scontro tra Soleil Sorge e Delia Duran al Grande Fratello Vip. Con una diretta Instagram l'opinionista ha dato un consiglio all'influencer italo-americana che ha acceso il dibattito sui social. Il tutto a pochi giorni dall'ingresso nella casa della compagna di Alex Belli. Tra le due l'atmosfera è stata subito tesa e Soleil ha avuto un crollo emotivo. Per aiutare la sua beniamina la moglie di Paolo Bonolis ha voluto dispensare il consiglio di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip e fare un dispetto a Delia. «Fossi in lei me ne andrei dalla casa per farmi una storia con Alex o comunque farei ingelosire Delia ...

