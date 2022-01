Flavia Vento conferma la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione (Di domenica 16 gennaio 2022) Flavia Vento ha confermato la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione seppur senza mai citare il programma apertamente. Se Cristiano Malgioglio ha declinato l’invito di Barbara d’Urso a causa di altri impegni lavorativi: (“Mi avevano contattato ma ho dovuto purtroppo declinare l’invito perché ho altri progetti futuri incompatibili con la partecipazione a questo programma“); Flavia Vento ci sarà. Cristiano Malgioglio dice no a Barbara d’Urso: “Ho altri impegni” https://t.co/tcjUQC8QIW — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 13, 2022 Intervistata da SuperGuidaTv, la showgirl ha confessato che c’è qualcosa che “bolle in pentola”: “Ci sono dei progetti in ballo in questo momento. Non posso anticipare ancora nulla ma ci sono delle novità che ... Leggi su biccy (Di domenica 16 gennaio 2022)hato la suaa Lae ilseppur senza mai citare il programma apertamente. Se Cristiano Malgioglio ha declinato l’invito di Barbara d’Urso a causa di altri impegni lavorativi: (“Mi avevano contattato ma ho dovuto purtroppo declinare l’invito perché ho altri progetti futuri incompatibili con laa questo programma“);ci sarà. Cristiano Malgioglio dice no a Barbara d’Urso: “Ho altri impegni” https://t.co/tcjUQC8QIW — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 13, 2022 Intervistata da SuperGuidaTv, la showgirl ha confessato che c’è qualcosa che “bolle in pentola”: “Ci sono dei progetti in ballo in questo momento. Non posso anticipare ancora nulla ma ci sono delle novità che ...

