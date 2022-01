(Di domenica 16 gennaio 2022) Unadi 17 anni è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stata travolta dall'guidata da un amico , che in una manovra spericolata ha effettuato un. Il ...

leggoit : Fa #testacoda con l'#auto e travolge l'amica 17enne: la ragazza gravissima - AntonioBuccieri : @Musso___ @boni_castellane Vedi te che gran testacoda I due luminari, #Borghi e l’altro, scusa non mi viene, invec… - _missnaive : Lunedì, testacoda con la panda sulla neve nel parcheggio, una ragione per sopravvivere fino a giovedì: -

... che in una manovra spericolata ha effettuato un. Il giovane, di 19 anni , è stato ... La 17enne si trova ricoverata agli Spedali Civili di Brescia,diverse fratture alle gambe e al bacino ...