Djokovic fuoriclasse di masochismo | pure i no vax lo hanno abbandonato “s’è fatto umiliare”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 gennaio 2022) Né santo né santone. Manco martire. Novaks’è infilato una decina di giorni fa in una “walk of shame”, come la chiamano gli inglesi: una sfilata della vergogna, in cui tu passi e la gente tutt’attorno sputa e inveisce. C’era entrato da semi-leggenda del tennis, il numero uno un po’ naif. Ne esce senza nemmeno l’etichetta di talismano dell’indecenza, il no-vax più celebre del pianeta. Un campione ribaltato dalla stessa noncuranza con cui sperava di imporsi oltre le leggi d’un Paese straniero, ma ancora peggio: contro gli interessi della politica in anno elettorale. Un mostro finale che nessuno sano di mente ambirebbe a combattere. Il risultato è che, in preda ad un crisi quasi psicotica di, s’è rovinato deliberatamente da solo. Mentre il mondo scopriva quanto fosse deteriore tutto il pregresso, magari finora ...