D'aversa a rischio esonero: c'è lui in pole! (Di domenica 16 gennaio 2022) D'aversa a rischio. La panchina di Roberto D'aversa è tornata ad essere a forte rischio in seguito alla sconfitta contro il Torino. La società blucerchiata si è presa alcune ore per decidere e valutare la situazione, ma l'ipotesi dell'esonero, al momento, sembra quella più probabile. Giampaolo Sampdoria esoneroStando a quanto raccolto da TMW, in pole position ci sarebbe il grande ex Marco Giampaolo. Entro stasera potrebbe già arrivare la decisione ufficiale: esonero o conferma temporanea fino alla gara di martedì contro la Juventus. Matteo Brignone

