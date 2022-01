CorMez: il Napoli proverà ad affondare il colpo per Tagliafico, ma la difficoltà è la formula (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Corriere del Mezzogiorno ribadisce l’interesse del Napoli per Tagliafico, dell’Ajax, come anticipato ieri da Sky. Sarebbe un rinforzo per la fascia sinistra. “Ci sono contatti frequenti per Tagliafico dell’Ajax, terzino sinistro argentino con il contratto in scadenza a giugno 2023. La difficoltà è nella formula, visto che l’Ajax preferirebbe incassare subito con un trasferimento a titolo definitivo, evitando prestiti. Il Napoli spera che possa incidere la volontà del calciatore, attratto dall’idea di trasferirsi in serie A”. In questa stagione, nell’Ajax, Tagliafico ha collezionato solto 5 gare da titolare tra campionato, Champions League e Coppa d’Olanda. “La prossima settimana il Napoli proverà ad affondare il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Corriere del Mezzogiorno ribadisce l’interesse delper, dell’Ajax, come anticipato ieri da Sky. Sarebbe un rinforzo per la fascia sinistra. “Ci sono contatti frequenti perdell’Ajax, terzino sinistro argentino con il contratto in scadenza a giugno 2023. Laè nella, visto che l’Ajax preferirebbe incassare subito con un trasferimento a titolo definitivo, evitando prestiti. Ilspera che possa incidere la volontà del calciatore, attratto dall’idea di trasferirsi in serie A”. In questa stagione, nell’Ajax,ha collezionato solto 5 gare da titolare tra campionato, Champions League e Coppa d’Olanda. “La prossima settimana iladil ...

