Coppa del Re, derby di Siviglia sospeso per il lancio di un’asta in campo, colpito Joan Jordan (Di domenica 16 gennaio 2022) La partita di ieri tra Betis Siviglia e Siviglia valida per gli ottavi di Coppa del Re è stata sospesa per il lancio di una mazza o un tubo, non è ben chiaro, dagli spalti del Betis. Tubo che ha colpito in testa Joan Jordan, giocatore del Siviglia. Tutto rinviato ad oggi, a porte chiuse. Un episodio gravissimo, avvenuto subito dopo il gol del pareggio (1-1) dei padroni di casa. A quel punto dal settore occupato dai tifosi del Betis è iniziato un fitto lancio di oggetti. Pertandingan Copa del Rey Babak 16 Besar antara Real Betis menghadapi Sevilla harus dihentikan dan ditunda karena salah satu pemain Sevilla, Joan Jordan terkena lemparan benda seperti logam dari tribun. pic.twitter.com/CjeNxjghRh — ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 gennaio 2022) La partita di ieri tra Betisvalida per gli ottavi didel Re è stata sospesa per ildi una mazza o un tubo, non è ben chiaro, dagli spalti del Betis. Tubo che hain testa, giocatore del. Tutto rinviato ad oggi, a porte chiuse. Un episodio gravissimo, avvenuto subito dopo il gol del pareggio (1-1) dei padroni di casa. A quel punto dal settore occupato dai tifosi del Betis è iniziato un fittodi oggetti. Pertandingan Copa del Rey Babak 16 Besar antara Real Betis menghadapi Sevilla harus dihentikan dan ditunda karena salah satu pemain Sevilla,terkena lemparan benda seperti logam dari tribun. pic.twitter.com/CjeNxjghRh — ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Fiorettisti strepitosiiiiiiii! ???????? In Coppa del Mondo Alice Volpi vince a Poznan e Martina Favaretto è terza. A… - Coninews : Fiorettisti #ItaliaTeam da urlo in Coppa del Mondo! ?????? A Poznan trionfo di Alice #Volpi e terza piazza di Martina… - Coninews : ANCORA UN PODIO AZZURRO! ?? Il doppio maschile formato da Emanuel #Rieder e Simon #Kainzwaldner è terzo in Coppa de… - bagherone : RT @trentinovolley: A CACCIA DELLA FINAL FOUR! ?? #DelMonteCoppa Italia, quarto di finale ?? #BLMGroupArena, #Trento ??18.00 ? #ITASTRENTINO… - napolista : Coppa del Re, derby di Siviglia sospeso per il lancio di un’asta in campo, colpito Joan Jordan Un episodio graviss… -