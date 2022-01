Combinata nordica, Johannes Lamparter centra la doppietta a Klingenthal e vola a +100 su Riiber nella generale (Di domenica 16 gennaio 2022) Johannes Lamparter concede il bis in quel di Klingenthal, imponendosi anche nella seconda Gundersen individuale del weekend tedesco e volando in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo maschile di Combinata nordica 2021-2022. Si tratta della terza affermazione in carriera nel circuito maggiore per il giovane austriaco classe 2001, che ha sfruttato nel migliore dei modi l’assenza di Jarl-Magnus Riiber (ancora ai box per risolvere i problemi alla schiena) completando il sorpasso in classifica e allungando a +100 sul grande dominatore della disciplina quando mancano otto gare al termine della stagione (se non dovessero essere recuperate le due competizioni cancellate a Planica). Lamparter, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022)concede il bis in quel di, imponendosi ancheseconda Gundersen individuale del weekend tedesco endo in testa alla classificadella Coppa del Mondo maschile di2021-2022. Si tratta della terza affermazione in carriera nel circuito maggiore per il giovane austriaco classe 2001, che ha sfruttato nel migliore dei modi l’assenza di Jarl-Magnus(ancora ai box per risolvere i problemi alla schiena) completando il sorpasso in classifica e allungando asul grande dominatore della disciplina quando mancano otto gare al termine della stagione (se non dovessero essere recuperate le due competizioni cancellate a Planica)., ...

