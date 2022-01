Christian De Sica, avete mai visto la figlia? Splendida è dir poco (Di domenica 16 gennaio 2022) Christian De Sica è un attore talentuoso e amatissimo dal pubblico a casa. Ma avete mai visto sua figlia? E’ bellissima. Christian De Sica-AltranotiziaChiamarsi De Sica è un onore per Christian. Vittorio De Sica, suo padre, è stato infatti uno dei più grandi registi della storia del cinema, uno dei padri del neorealismo e regista, nonché grandissimo interprete, di quel fantastico filone cinematografico chiamato Commedia all’Italiana. E proprio come il padre lui ha voluto fare l’attore ed il regista e lo ha sempre fatto bene. Da mezzo secolo televisione, cinema e teatro lo vedono protagonista. Accanto ad una carriera ricca di successi, vi è una vita privata altrettanto luminosa e lui, che ha sempre ... Leggi su altranotizia (Di domenica 16 gennaio 2022)Deè un attore talentuoso e amatissimo dal pubblico a casa. Mamaisua? E’ bellissima.De-AltranotiziaChiamarsi Deè un onore per. Vittorio De, suo padre, è stato infatti uno dei più grandi registi della storia del cinema, uno dei padri del neorealismo e regista, nonché grandissimo interprete, di quel fantastico filone cinematografico chiamato Commedia all’Italiana. E proprio come il padre lui ha voluto fare l’attore ed il regista e lo ha sempre fatto bene. Da mezzo secolo televisione, cinema e teatro lo vedono protagonista. Accanto ad una carriera ricca di successi, vi è una vita privata altrettanto luminosa e lui, che ha sempre ...

