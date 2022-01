Chi è Landucci, l’allenatore in seconda che ha trascinato la Juventus? (Di domenica 16 gennaio 2022) Andiamo alla scoperta di Marco Landucci, tecnico in seconda della Juventus che è stato protagonista del quattro a tre contro la Roma. Getty ImagesNell’ultimo turno di campionato, la Juventus ha vinto quattro a tre in casa della Roma; un successo arrivato grazie ad una super rimonta, in soli sette minuti, grazie alla rete di De Sciglio e alla decisiva parata di Szczesny sul calcio di rigore, del possibile pareggio, di Lorenzo Pellegrini. Vittoria che ha mostrato tutto il carattere e la determinazione di una squadra decisa a lottare, fino alla fine, per un posto nella prossima Champions League. E’ stata una serata indimenticabile sia per i bianconeri ma soprattutto per Marco Landucci, vice di Allegri che, a causa della squalifica del tecnico, ha guidato per novanta minuti la Juventus. Ma ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 16 gennaio 2022) Andiamo alla scoperta di Marco, tecnico indellache è stato protagonista del quattro a tre contro la Roma. Getty ImagesNell’ultimo turno di campionato, laha vinto quattro a tre in casa della Roma; un successo arrivato grazie ad una super rimonta, in soli sette minuti, grazie alla rete di De Sciglio e alla decisiva parata di Szczesny sul calcio di rigore, del possibile pareggio, di Lorenzo Pellegrini. Vittoria che ha mostrato tutto il carattere e la determinazione di una squadra decisa a lottare, fino alla fine, per un posto nella prossima Champions League. E’ stata una serata indimenticabile sia per i bianconeri ma soprattutto per Marco, vice di Allegri che, a causa della squalifica del tecnico, ha guidato per novanta minuti la. Ma ...

Advertising

phanculotutti : @LorenzoMori8 ma come chi è? è il fantastico meraviglioso clamoroso marco landucci - matteriders : Chi fa la conferenza stampa oggi.. Allegri o Landucci... - Federical97 : Chi devo pregare per non andare ai rigori?! Landucci?! #InterJuventus - Schetweet : Quindi il cambio Arthur-Bentancur al 63° di #RomaJuve chi l'ha fatto? Landucci o Allegri? Chiedo agli esperti una risposta secca. - AlbOr_EsSence : Retroscena Landucci: «Da chi sono arrivati i cambi? Non si può dire, teniamo il segreto» -