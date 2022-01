Chi è Arisa? Età, vita privata, carriera, canzoni e Instagram (Di domenica 16 gennaio 2022) Scopriamo qualcosa in più su Arisa: dal vero nome, all’età e altezza, la carriera e vita privata e dove seguirla su Instagram. Chi è Arisa Nome e Cognome: Rosalba Pippa (in arte Arisa)Data di nascita: 20 agosto 1982Luogo di Nascita: GenovaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 61 centimetri Peso: 53 kgSegno zodiacale: LeoneProfessione: cantanteFidanzato: Arisa è singleFigli: Arisa non ha figliTatuaggi: informazione non disponibileProfilo Instagram: @Arisamusic L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 16 gennaio 2022) Scopriamo qualcosa in più su: dal vero nome, all’età e altezza, lae dove seguirla su. Chi èNome e Cognome: Rosalba Pippa (in arte)Data di nascita: 20 agosto 1982Luogo di Nascita: GenovaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 61 centimetri Peso: 53 kgSegno zodiacale: LeoneProfessione: cantanteFidanzato:è singleFigli:non ha figliTatuaggi: informazione non disponibileProfilo: @music L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ViaColTrash : Febe ha fatto anche XFactor, per chi lo segue. È brava, ha una voce che ricorda quella di Arisa. #Amici21 - BianchiAnita2 : @Cinguetterai NOEMI E ARISA CHI? - Susy9514 : @leonaredelbe Anche io ma pure Arisa le ha detto che lei è già pronta per le cover, ci sta chi ha fatto una carrier… - CinielloLucilla : @Danyser9 @Lucy21062 Ha detto solo che Arisa è a Milano!!!! COME se parlasse di una comparsa o una conoscente!!! Ch… -