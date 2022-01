Cauda (Gemelli): "Siamo vicini al picco e in sei mesi l'Italia può essere fuori dalla pandemia, ma l'ultima curva a scendere sarà quella dei decessi" (Di domenica 16 gennaio 2022) Se al trend epidemiologico di Omicron si unisce un allargamento dell’immunizzazione la seconda parte dell’anno potrà essere Covid-free Leggi su lastampa (Di domenica 16 gennaio 2022) Se al trend epidemiologico di Omicron si unisce un allargamento dell’immunizzazione la seconda parte dell’anno potràCovid-free

Advertising

LaStampa : Cauda (Gemelli): 'Siamo vicini al picco e in sei mesi l'Italia può essere fuori dalla pandemia, ma l'ultima curva a… - il_piccolo : Cauda (Gemelli): “Accelerando la vaccinazione in sei mesi l’Italia è fuori dalla pandemia” - messveneto : Cauda (Gemelli): “Accelerando la vaccinazione in sei mesi l’Italia è fuori dalla pandemia”: Se al trend epidemiolog… - messveneto : Covid, i positivi a Omicron ora sono l’81%. Delta al 19%: Cauda (Gemelli): «La variante sudafricana è dominante già… - Cervella2 : Roberto Cauda, dir malattie infettive Gemelli, fa paragone con Inghilterra. “La curva sta scendendo lì ma hanno ma… -