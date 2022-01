Australian Open 2022, Mats Wilander: “La carriera di Djokovic è in discussione per qualcosa che non vuol fare” (Di domenica 16 gennaio 2022) La decisione della Corte federale dell’Australia di rigettare il ricorso contro la cancellazione del visto di Novak Djokovic è sicuramente il tema del giorno. Nole è stato costretto a dire addio ai sogni di gloria per questi Australian Open, dovendo lasciare la terra dei canguri. Grande delusione in lui per la sentenza e ora la domanda che si pongono tutti è: il serbo cosa farà? Indubbiamente, la sua posizione contro il vaccino è alla base di quanto deciso in Australia e ciò potrebbe avere delle conseguenze anche sulla carriera del tennista nativo di Belgrado. A pronunciarsi in questo modo, ai microfoni di Eurosport, è stato l’ex tennista svedese e commentatore tecnico dell’emittente Mats Wilander: “Sono sconvolto. E’ giusto che Djokovic ci abbia provato, ma sapevo che ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) La decisione della Corte federale dell’Australia di rigettare il ricorso contro la cancellazione del visto di Novakè sicuramente il tema del giorno. Nole è stato costretto a dire addio ai sogni di gloria per questi, dovendo lasciare la terra dei canguri. Grande delusione in lui per la sentenza e ora la domanda che si pongono tutti è: il serbo cosa farà? Indubbiamente, la sua posizione contro il vaccino è alla base di quanto deciso in Australia e ciò potrebbe avere delle conseguenze anche sulladel tennista nativo di Belgrado. A pronunciarsi in questo modo, ai microfoni di Eurosport, è stato l’ex tennista svedese e commentatore tecnico dell’emittente: “Sono sconvolto. E’ giusto checi abbia provato, ma sapevo che ...

