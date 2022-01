Athletic Bilbao-Real Madrid 0-2 | Modric e Benzema gol! La Supercoppa va ad Ancelotti

Advertising

DiMarzio : Il #RealMadrid vince la Supercoppa di Spagna: battuto l'#AthleticBilbao. È il 21º titolo per Carlo #Ancelotti - andreastoolbox : Supercoppa al Real, Athletic Bilbao sconfitto 2-0 | Sky Sport - RSIsport : ??????? Il Real Madrid batte 2-0 l'Athletic Bilbao e conquista la sua 12a Supercoppa spagnola - RaiSport : ?? #Supercoppa di #Spagna al #RealMadrid Battuto 2-0 l'#AthleticBilbao al King Abdullah Sports City di Jeddah con l… - sportli26181512 : Supercoppa al Real Madrid: Athletic Bilbao sconfitto 2-0: Due reti nell'arco di 14 minuti: il Real Madrid vince la… -

Ultime Notizie dalla rete : Athletic Bilbao

Il Real Madrid si aggiudica la 36ª Supercoppa spagnola superando 2 - 0 al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita, i detentori del trofeo dell'. Per le merengues di Ancelotti - prima volta in carriera che conquista questo trofeo - decisivi i gol di Modric e Benzema (su rigore). I blancos hanno chiuso in dieci per il rosso a ...Il Real Madrid ha vinto la Supercoppa di Spagna battendo 2 - 0 a Riad l'. La squadra guidata da Carlo Ancelotti, che aveva eliminato il Barcellona ai supplementari in semifinale, ha conquistato così il primo titolo della stagione per la Spagna. Per il ...Le finali sono cosa di Carlo Ancelotti, c'è poco da fare. Alla prima occasione dopo il ritorno sulla panchina del Real Madrid, il tecnico italiano si prende la Supercoppa di Spagna: due ...Il trofeo spagnolo alla 12esima volta alla squadra di Carlo Ancelotti (2-0 all’Athletic Bilbao). Per il francese è il 20esimo titolo con le ‘merengues’ Il Real Madrid ha conquistato la 12esima ...