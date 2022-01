Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2022 ore 19:30 (Di sabato 15 gennaio 2022) Viabilità DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LE USCITE AURELIA E PISANA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN VIA APPIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, LE LINEE BUS CHE TRANSITANO IN ZONA SANTA CROCE/PORTA MAGGIORE SONO DEVIATE SU PERCORSI ALTERNATIVI. PER QUANTO RIGUARDA LE LINEE A E C DELLA METROPOLITANA, È STATA RIAPERTA LA STAZIONE DI SAN GIOVANNI, IN PRECEDENZA CHIUSA SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 gennaio 2022)DEL 15 GENNAIOORE 19:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LE USCITE AURELIA E PISANA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN VIA APPIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, LE LINEE BUS CHE TRANSITANO IN ZONA SANTA CROCE/PORTA MAGGIORE SONO DEVIATE SU PERCORSI ALTERNATIVI. PER QUANTO RIGUARDA LE LINEE A E C DELLA METROPOLITANA, È STATA RIAPERTA LA STAZIONE DI SAN GIOVANNI, IN PRECEDENZA CHIUSA SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE ...

Advertising

rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Tuscolana altezza via delle Capannelle, incidente. Rallentamenti segnalati da #RomaTpl anche per le line… - romamobilita : #Roma #viabilità Tuscolana altezza via delle Capannelle, incidente. Rallentamenti segnalati da #RomaTpl anche per le linee bus 502 e 503. - romamobilita : #Roma #viabilità Doppia deviazione per la linea di bus 990 - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori stradali in via Nazionale, deviate 71 e 117 - romamobilita : #Roma #viabilità Via Campanari, la 011 resta deviata -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Anas: proseguono i lavori di l'installazione delle nuove barriere di sicurezza lungo la E45 in provincia di Ravenna Dalle ore 21 di lunedì 17 gennaio sarà interdetto al traffico, per chi viaggia in direzione Roma, ... In entrambe le serate il traffico sarà deviato viabilità secondaria. Anas, società del Gruppo FS ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 01 - 2022 ore 17:30 VIABILITÀ DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... ABBIAMO ANCORA INCOLONNAMENTI TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA; SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2022 ore 18:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Dalle ore 21 di lunedì 17 gennaio sarà interdetto al traffico, per chi viaggia in direzione, ... In entrambe le serate il traffico sarà deviatosecondaria. Anas, società del Gruppo FS ...DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... ABBIAMO ANCORA INCOLONNAMENTI TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE; SUL TRATTO ...